Dom Development spodziewa się mocnej sprzedaży i wzrostu cen w 2020 r.



Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Dom Development spodziewa się "bardzo mocnej" sprzedaży i zrównoważonego wzrostu cen w 2020 r., poinformował prezes Jarosław Szanajca.

"W 2020 roku będziemy nadal koncentrowali się na wysokości marż i wykorzystywali możliwości, które stwarza silny popyt. Spodziewamy się bardzo mocnej sprzedaży i zrównoważonego wzrostu cen. Jako doświadczony i wiodący deweloper, obserwując obecne wyzwania po stronie podażowej, wierzymy w nasze możliwości dostarczania na rynek atrakcyjnych produktów i dalszego czerpania korzyści z tego silnego rynku" - powiedział Szanajca, cytowany w komunikacie.

Spółka ocenia, że 2019 r. był bardzo dobrym okresem dla branży deweloperskiej: ceny mieszkań zachowywały trend wzrostowy, a klienci kupowali większe lokale o podwyższonym standardzie. Duża liczba klientów dokonywała transakcji gotówkowych, jednak istotny udział w sprzedaży miały zakupy dokonywane na kredyt.

"Zyskowność deweloperów mieszkaniowych pozostawała pod silnym wpływem cen gruntów i kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych. W minionym roku Dom Development utrzymywał wysokie poziomy banku ziemi, jednocześnie optymalizując przebieg procesów inwestycyjnych i kształtowanie się kosztów realizacji. Dzięki stabilizacji cen materiałów i utrzymującej się, dobrej dostępności podwykonawców oraz znaczącemu rozwojowi własnego generalnego wykonawstwa poprzez spółkę Dom Construction - byliśmy w stanie utrzymywać pod kontrolą koszty budowy. Ceny gruntów pozostawały wysokie i tylko najwięksi deweloperzy mogli pozwolić sobie na utrzymanie silnego i zdywersyfikowanego banku ziemi. Dom Development bardzo dobrze wykorzystał tę sytuację i znacząco wzmocnił w minionym roku swój udział w Trójmieście i Wrocławiu. Również w Warszawie konsekwentnie uzupełnialiśmy bank ziemi, nabywając grunty w atrakcyjnych lokalizacjach" - czytamy dalej.

W 2019 roku Dom Development sprzedał 3 661 lokali netto wobec 3 602 lokali netto rok wcześniej (wzrost o 2% r/r): 2 347 w Warszawie, 859 w Trójmieście i 455 we Wrocławiu. Sprzedaż grupy w IV kwartale wyniosła 962 lokale (593 w Warszawie, 251 w Trójmieście i 118 we Wrocławiu). Największą roczną sprzedaż spółka odnotowała na projektach: Wilno (434 lokale), Port Żerań (393), Żoliborz Artystyczny (311) i Marina 2 (285).

W 2019 roku Dom Development przekazał 3 482 lokale (spadek o 4% r/r), w tym 988 lokali w IV kwartale (684 w Warszawie, 287 w Trójmieście i 17 we Wrocławiu). Na wynik finansowy za IV kwartał 2019 r. wpływają głównie przekazania w warszawskich projektach: Żoliborz Artystyczny (170 lokali), Port Żerań (223), Amsterdam (185).

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2018 r. sprzedał 3,6 tys. mieszkań.

(ISBnews)