Tauron udostępnił aplikację eMap do obsługi ładowania aut elektrycznych



Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia udostępnił aplikację eMap, przeznaczoną do obsługi stacji ładowania przez użytkowników samochodów elektrycznych, podała spółka.

"Aplikacja oferowana przez Tauron umożliwia m.in. wyszukiwanie dostępnej stacji w czasie rzeczywistym, wyznaczenie trasy do wybranego punktu ładowania z pomocą nawigacji oraz przeprowadzenie procesu autoryzacji, ładowania oraz rozliczenia transakcji. Ponadto użytkownicy mogą skorzystać z opcji dodatkowych takich jak filtrowanie rodzaju, typu i mocy złącza" - czytamy w komunikacie.

Usługa dostępna jest już na najpopularniejszych platformach AppStore oraz Google Play. Aplikację można również pobrać ze strony spółki.

"Nasze doświadczenia zdobyte podczas pilotażowej części projektu, oparte o różnorodność lokalizacji i zainstalowanie dziewięciu modeli stacji różnych producentów pozwoliły nam ocenić preferencje klientów oraz wybrać optymalną infrastrukturę do realizacji następnego etapu projektu Operator" - powiedział prezes Magenta Grupa Tauron Michał Koszałka, cytowany w komunikacie.

Tauron posiada 29 ogólnodostępnych stacji ładowania, które powstały w ramach pierwszego etapu projektu Operator. Do końca 2020 roku sieć Taurona liczyć ma ponad 150 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Aby skorzystać z bezpłatnej aplikacji eMap, należy pobrać ją na urządzenie mobilne, zarejestrować się lub skorzystać z opcji bez rejestracji. Użytkownicy będą mogli wybrać jedną z trzech form płatności, w tym m.in. dodać i zapisać kartę płatniczą. Użytkownicy mają także wgląd do ilości pobranej energii po każdym ładowaniu oraz historii wykonanych transakcji z poziomu aplikacji.

"Elastyczność usługi powoduje, że użytkownicy korzystający do tej pory ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych bezpłatnie, będą mogli przygotować się na komercyjną formę współpracy dzięki zaproponowanej promocji" - czytamy dalej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)