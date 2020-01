Orange Polska: 40% użytkowników nju mobile ma dwa lub więcej numerów w sieci



Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Z usług nju mobile korzysta milion klientów, 70% z nich wybrało ofertę na abonament, a 40% korzysta z dwóch lub więcej numerów w sieci, podał Orange Polska.

"Gdy ponad 6 lat temu uruchamialiśmy nju mobile, zaproponowaliśmy klientom coś zupełnie nowego. Prostą i tanią ofertę bez limitów i długoterminowej umowy. To była rewolucja na rynku. Klienci docenili takie podejście i są z nami, bo tego chcą, a za staż dostają coraz większy pakiet gigabajtów do wykorzystania. Dziś najlepiej widać, jak dobrze ten pomysł się sprawdził, bo już milion osób korzysta z nju mobile" - powiedział wiceprezes Orange Polska ds. rynku konsumenckiego Mariusz Gaca, cytowany w komunikacie.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)