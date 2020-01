The Dust ma umowę z inwestorem dot. realizacji gry 'Projekt No. 6'



Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - The Dust podpisał z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej na sfinansowanie częściowego kosztu opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 6", podała spółka.

"Na podstawie preprodukcji, która zostanie wyprodukowana i opublikowana w serwisie Steam, spółka i inwestor dokonają analizy popytu, po czym podejmą decyzję o produkcji pełnej wersji gry" - czytamy w komunikacie.

Na dzień zawarcia umowy spółka i inwestor określili budżet gry zgodny z umową ramową.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)