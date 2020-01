"Mamy to! Tak, mamy rekordową, największą nadwyżkę w handlu zagranicznym w historii! To zasługa przede wszystkim pracowitości i zaradności Polaków i nasz wspólny sukces. Mój rząd będzie robił wszystko, by rok 2020 był jeszcze lepszy, a polskie firmy kreatywnością, ciężką pracą i brakiem kompleksów zdobywały zagraniczne rynki. Jak wspominałem wielokrotnie - kapitał ma narodowość. Postarajmy się, by była to narodowość polska!" - czytamy na Facebooku premiera.

Jak napisano, w listopadzie Polska osiągnęła 3,2 mld euro nadwyżki w handlu zagranicznym, co jest "najlepszym wynikiem w historii". Dodano, że we wrześniu nadwyżka w wymianie towarowej osiągnęła 830 mln euro, co jest najwyższym wynikiem co najmniej od 2004 r., a dodatnie saldo wymiany zagranicznej usług w listopadzie wynosi 2,33 mld euro - czytamy.

>>> Czytaj też: Polski handel zagraniczny na dużym plusie. Nadwyżka wyniosła 1,9 mld euro