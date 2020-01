Program "Energia plus" zakłada upowszechnienie instalacji fotowoltaicznych, mikropożyczki i gwarancje kredytowe na takie instalacje dla gospodarstw domowych i firm, po to by wspierać inwestycje w zieloną energię. W trakcie konferencji prasowej podsumowującej dotychczasowe efekty ogłoszonego przed rokiem programu Emilewicz wskazała, że Polska stała się piątym w UE krajem pod względem przyrostu instalacji fotowoltaicznych.

"Zaproponowaliśmy program, w ramach którego Polacy mogą produkować na swoje potrzeby tani i czysty prąd. Ułatwiliśmy realizację instalacji prosumenckich dla klientów indywidualnych. Uprościliśmy procedurę i pojawiło się w związku z tym w minionym roku ponad 76 tys. nowych instalacji prosumenckich" - podała.

"Miniony rok był rokiem rewolucji fotowoltaicznej, rewolucji zielonej energii w Polsce. Podsumowując program "Energia plus" możemy powiedzieć, że udało nam się zrealizować więcej niż zakładaliśmy, a efekty przerosły nasze najśmielsze oczekiwania" - dodała minister.

Jak podano w trakcie konferencji, w 2019 roku Polacy zbudowali przydomowe instalacje o mocy niemal 800 MW. Jest to cztery razy więcej niż zakładano, więcej niż we wszystkich poprzednich latach liczonych łącznie i tyle, ile produkuje cała elektrownia wodna w Żarnowcu. Łącznie - wraz z większymi, przemysłowymi instalacjami - moc nowotworzonej zielonej energii to obecnie 1,2 tys. MW.

Według minister rozwoju, w tym roku zainteresowanie Polaków możliwością produkowania energii na własne potrzeby będzie jeszcze większe. Emilewicz podkreśliła, że dzięki zmianom w prawie, ze statusu prosumenta mogą już korzystać mali i średni przedsiębiorcy.

Zaznaczyła, że inwestycje w instalacje OZE są korzystniejsze podatkowo, uruchomione zostały atrakcyjne pożyczki na realizację takich przedsięwzięć oraz program dotacyjny "Mój prąd". W jego ramach w ciągu trzech miesięcy udzielono dotacji na łączną kwotę 90 mln zł, powstało 18 tys. instalacji fotowoltaicznych.

Minister poinformowała, że w ramach programu "Energia plus" planowane są m.in. zmiany legislacyjne i organizacyjne umożliwiające produkcję czystej energii na własny użytek również mieszkańcom budynków wielorodzinnych.

"Chcemy rozszerzyć status prosumenta na mieszkańców wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, domów wielorodzinnych. W najbliższych tygodniach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uruchomi pilotażowy program dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych, które będą mogły skorzystać ze wsparcia po to, by realizować instalacje fotowoltaiczne" - powiedziała.

Emilewicz dodała, że trwają prace m.in. nad liberalizacją prawa w zakresie budowania farm wiatrowych na lądzie oraz nad wprowadzeniem ułatwień przy budowie instalacji biogazowych.

>>> Czytaj też: UE: Ponad jedna czwarta środków na sprawiedliwą transformację ma trafić do Polski