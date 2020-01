„Uruchamiając sprzedaż ulubionych gier LOTTO przez internet oraz Jedyne legalne w Polsce kasyno Total Casino staraliśmy się nie tylko dostosować naszą ofertę tak, by już w dniu premiery obydwie platformy odpowiadały na potrzeby naszych klientów. Skupiliśmy się także na przeprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu samej spółki, dzięki czemu udostępnione naszym graczom produkty mogą być bieżąco dostosowywane do ich oczekiwania.” - tłumaczy Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego. „W 2019 roku otworzyliśmy ogromną przestrzeń do rozwoju oferty budując dwa silne produkty. Przyczyniliśmy się do tego, by polscy gracze uzyskali możliwość gry w sposób legalny, wygodny, bezpieczny i nie budzący wątpliwości fiskalnych. Rozwój naszej oferty e-commerce od początku oparty jest na ochronie gracza i przeciwdziałaniu uzależnieniom od hazardu”. - wyjaśnia Cieślik.



Wejście w e-commerce to rewolucyjne zmiany w Totalizatorze Sportowym, sami przedstawiciele firmy podkreślają, że w ponad 64-letniej historii to przełom. Aby usługi mogły być dostarczone do klientów spółka musiała od zera stworzyć systemy transakcyjne, infrastrukturę informatyczną, systemy zabezpieczeń technicznych oraz dostępne przez 7 dni w tygodniu Contact Center. Totalizator Sportowy prowadzi jedyne legalne kasyno internetowe działające w Polsce. Rozrywka dostępna online jest wsparta systemem zabezpieczeń. Przede wszystkim użytkownik musi wykazać, że jest pełnoletni. Odbywa się to poprzez weryfikację dowodu osobistego. Gracze są zobligowani do wprowadzania limitów dotyczących czasu spędzonego na grze czy maksymalnych kwot, mogą także czasowo zawiesić grę. Z kolei w Contact Center zatrudnieni są ludzie, posiadający przeszkolenie m.in. przez psychologa potrafiący odpowiednio reagować na zgłaszane problemy. Totalizator Sportowy chce zachować wysokie standardy odpowiedzialnej gry w oferowanych online usługach. „Wymaga tego od nas nie tylko prawo, ale także wynika to z wieloletniego doświadczenia związanego z zasadami odpowiedzialnej gry” – zaznaczył Olgierd Cieślik.



Total Casino i systemy subskrypcyjne dostępne na lotto.pl będą się stale rozwijały. Maciej Kasprzak, Dyrektor Departamentu Gier Online w Totalizatorze Sportowym tłumaczy – „Jednym z ostatnich przykładów może być udostępnienie graczom gry w Ekstra Pensję oraz Kaskadę”.

W początkowych miesiącach działania platform online padły pierwsze wysokie wygrane. Historyczna „szóstka” padła w kwietniu, była to wygrana w wysokości 3,3 mln złotych. W sierpniu wysokie trafienie warte 2,5 mln złotych odnotowano w Multi Multi Plus. W Total Casino pod koniec roku padła najwyższa jednorazowa wygrana wynosząca ponad 700 tys. złotych. Co ważne i korzystne dla graczy wygrane w internetowym kasynie nie są obciążone podatkiem. To spółka ponosi wszelkie koszty prowadzenia działalności. Jak wynika z udostępnionych przez Totalizator Sportowy danych, klienci korzystający z platform to przede wszystkim młodzi mężczyźni, którzy grają za pomocą urządzeń mobilnych.