Creepy Jar planuje tryb co-op gry 'Green Hell' na przełom marca i kwietnia



Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Creepy Jar planuje premierę gry "Green Hell" w trybie co-op na przełom marca i kwietnia 2020 r., poinformował prezes Krzysztof Kwiatek.

"Premiera 'Green Hell' w trybie co-op planowana jest na przełom marca i kwietnia 2020 r. Wiążemy z nim duże nadzieje, ponieważ zainteresowanie graczy, interesujących się trybem kooperacyjnym, jest duże. Rozmawiamy ponadto ze Steam o przyszłej promocji nowego trybu" - powiedział Kwiatek na spotkaniu z dziennikarzami.

W podobnym czasie odbędzie się premiera gry na konsoli Nintendo Switch. Wersje symulatora przetrwania na konsole PlayStation i Xbox gotowe będą w III kwartale bieżącego roku.

Jak wskazał prezes, spółka stawia na jakość gry na Switch i podkreślił że nie ma istotnej konkurencji dla tytułu na tej platformie. Grę potruje Forever Entertainment. Z kolei na duże konsole studio chce portować grę samodzielnie.

"To, że gra będzie gotowa w III kwartale nie oznacza jednocześnie, że to termin premiery. Rozmawiamy z markowymi wydawcami i jeśli dojdzie do porozumienia, to przyszły wydawca zdecyduje o ostatecznym terminie. Duży wydawca zapewni grze odpowiedni marketing" - zaznaczył prezesKwiatek.

Pełna wersja "Green Hell" - symulatora przetrwania w dżungli amazońskiej - na PC trafiła do sprzedaży 5 września 2019 r. Od tego czasu w serwisie Steam pojawiło się prawie 3 000 nowych komentarzy, a średnia wszystkich (ponad 6 880 w 17 miesięcy) to wciąż 86%. Równie wysoka jest średnia (77%) komentarzy na portalu Metacritic. "Green Hell" kupiło już ponad 360 tys. graczy. Wish lista przekroczyła 610 tys.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)