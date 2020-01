mBank utworzył 293 mln zł rezerwy w związku z wyrokiem TSUE



Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - mBank utworzył rezerwę w wysokości 293 mln zł w IV kw. 2019 r., ze względu na ryzyko prawne związane z klauzulami waloryzacyjnymi w umowach kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF, podał bank.

"Jednocześnie, bank informuje, że w związku z werdyktem Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej, negatywny wpływ przedterminowych spłat kredytów detalicznych na wynik brutto banku w IV kw. 2019 r. wyniósł 78 mln zł, z czego 68 mln zł pomniejszyło wynik z tytułu odsetek, a 10 mln zł powiększyło pozostałe koszty operacyjne. Większość tego wpływu ma charakter jednorazowy i nie pojawi się ponownie w przyszłych kwartałach" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo bank poinformował, że powtarzalne wyniki operacyjne grupy w IV kwartale 2019 r., tj. nieuwzględniające powyższych zdarzeń, uległy poprawie w porównaniu do wyników osiągniętych w poprzednich kwartałach 2019 r.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

(ISBnews)