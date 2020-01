Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ronson Development powołała z dniem 1 lutego 2020 r. Yarona Shama na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczęła się 1 kwietnia 2019 roku, podała spółka.



Yaron Shama zastąpi na tym stanowisku Ramiego Gerisa, który w grudniu zapowiedział rezygnację z pełnionej funkcji, poinformowano.



Yaron Shama jest licencjonowanym księgowym, posiadającym dwudziestoletnie doświadczenie w branży nieruchomości. Przed dołączeniem do zarządu Ronson Development przez dziewięć lat pełnił funkcję dyrektora finansowego w Bellport Corp. (wcześniej: Orchid Development Group Ltd), spółce z branży deweloperskiej prowadzącej działalność w Bułgarii, której akcje były notowane na londyńskim rynku AIM. Wcześniej, przez dziesięć lat pełnił różne funkcje kierownicze w spółkach prowadzących działalność deweloperską w Polsce, podano także.



"Miło mi powitać na pokładzie Yarona Shamę, który wnosi do Ronson Development ogromne doświadczenie i wiedzę o polskim rynku nieruchomości. Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować Ramiemu Gerisowi, który przez niemal 13 lat tworzył historię Ronson Development. Rami zadeklarował wolę współpracy ze spółką także po terminie jego rezygnacji, jeżeli okaże się to potrzebne do płynnego przekazania obowiązków jego następcy. Życzę mu powodzenia w nowych planach zawodowych" - powiedział prezes Boaz Haim, cytowany w komunikacie.



Yaron Shama obejmie funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych 1 lutego 2020 r. Do końca stycznia funkcję tę będzie pełnić Rami Geris.



Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokale.



(ISBnews)