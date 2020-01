Kurs akcji Drageus Games wzrósł o 3,3% podczas debiutu na NewConnect



Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Drageus Games zadebiutował na rynku NewConnect, podała spółka. W czasie rozpoczęcia debiutu pierwsze transakcje na akcjach studia były zawierane na poziomie 6,2 zł, tym samym osiągając wzrost 3,3%. Studio planuje wydanie kolejnych trzech gier jeszcze w I kw. 2020 roku.

"Wejście do grona spółek publicznych od dawna było głównym założeniem w strategii rozwoju naszej spółki. Jest to sukces nie tylko dla całego studia, ale także dla każdego pojedynczego członka naszego zespołu. Mamy nadzieję, że dzisiejszy debiut pozwoli 'rozwinąć skrzydła' naszej działalności oraz zdobyć rynkową wycenę spółki. Jednakże na tym nie poprzestajemy, zamierzamy z sukcesem rozwinąć pozycję Drageus Games na polskim rynku kapitałowym" - powiedział prezes Łukasz Mitan, cytowany w komunikacie.

Tytuły studia sprzedawane są na całym świecie, głównie za pośrednictwem platformy Nintendo Switch.

"Skupiamy się przede wszystkim na produkcji i dystrybucji gier, zarówno własnego autorstwa, jak i tytułów stworzonych przez inne spółki. Takie podejście pozwala nam na minimalizację ryzyka inwestycyjnego, związanego z produkcją pojedynczego tytułu" - dodał wiceprezes i dyrektor finansowy Radosław Mrowiński.

W sierpniu 2019 roku Drageus Games, wspólnie z notowaną na NewConnect spółką Movie Games, powołali do życia firmę MD Games, której zadaniem jest wykonywanie portów gier wyprodukowanych zarówno przez Movie Games, jak również innych znanych tytułów gier. MD Games ma już umowy na portowanie na konsolę Nintendo Switch gier amerykańskiego producenta - "Running With Scissors - Postal" oraz "Postal Redux", przypomniano.

Drageus Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier, zarówno własnych jak i gier innych deweloperów na konsolę Nintendo Switch oraz komputery stacjonarne. Od 2017 roku, czyli od początku działalności spółki, do końca grudnia 2019 roku studio osiągnie liczbę ponad 20 gier wydanych na platformie Nintendo Switch. Cztery z nich stanowią autorskie projekty spółki, pozostałe zostały stworzone przez producentów zewnętrznych.

(ISBnews)