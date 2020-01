BAH wnioskuje o zawieszenie obrotu do czasu potwierdzenia terminu umowy z JLR



Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wniosek o zawieszenie obrotu swoimi akcjami do momentu uzyskania potwierdzenia na piśmie przez Jaguar Land Rover (JLR) informacji w zakresie terminu obowiązywania umowy importerskiej oraz przekazania przez BAH stosownego raportu bieżącego w tym zakresie, podała spółka.

"Powodem złożenia wniosku o zawieszenie obrotu akcjami emitenta jest m.in. publikacja raportu bieżącego nr 03/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r., którego przedmiotem było powzięcie w trakcie trwającej telekonferencji ustnej informacji od przedstawicieli Jaguar Land Rover Deutschland GMBH (JLR) - spółki będącej centralą koncernu Jaguar Land Rover w regionie europejskim o podjęciu przez JLR jednostronnej decyzji o bezwarunkowym, tj. bez określenia minimalnej liczby sprzedanych samochodów, przedłużeniu terminu obowiązywania umowy importerskiej z dnia 31 maja 2016 r. (umowa importerska) do dnia 31 marca 2021 r. Informacja opublikowana w ramach tego raportu pozostaje w sprzeczności z wcześniejszymi informacjami przekazywanymi przez JLR, o których emitent informował w drodze odrębnych raportów bieżących. W szczególności, pozostaje ona w sprzeczności z informacją uzyskaną w drodze elektronicznej o potwierdzającą termin zakończenia współpracy w ramach umowy importerskiej w dniu 31 lipca 2020 r., o czym emitent poinformował raportem bieżącym nr 01/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Mając na uwadze powyższe, ze względu na pozostające ze sobą w sprzeczności informacje przekazane spółce przez JLR, jak również chcąc przeciwdziałać i uniknąć jakiegokolwiek zarzutu manipulacji na rynku akcji, BAH wniósł o zawieszenie obrotu akcjami od dnia 20 stycznia 2020 r. do momentu uzyskania potwierdzenia na piśmie przez JLR informacji ustnej przekazanej w trakcie telekonferencji o jednostronnym zobowiązaniu się JLR do przedłużenia terminu obowiązywania umowy importerskiej lub uzyskania jakiejkolwiek innej informacji na piśmie przedstawiającej stanowisko JLR w zakresie terminu obowiązywania umowy importerskiej oraz przekazania przez BAH stosownego raportu bieżącego w tym zakresie, co zgodnie z informacjami przekazanymi przez JLR powinno nastąpić w dniu 20 stycznia 2020 r., podano także.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

