Tauron dostosował blok 460 MWe w El. Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego



Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia przeprowadził dostosowanie bloku 460 MWe w Elektrowni Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego dla Zagłębia Dąbrowskiego, podała spółka. Koszt inwestycji wyniósł ponad 120 mln zł.

"Modernizacja bloku 460 MWe to proekologiczny projekt, którego główną zaletą jest zastąpienie starej technologii najnowocześniejszymi rozwiązaniami, które przynoszą korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron. Przeprowadzona modernizacja zwiększa sprawność procesu wytwarzania energii elektrycznej, co pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 128 tysięcy ton" - powiedział rzecznik prasowy Taurona Łukasz Zimnoch, cytowany w komunikacie.

Na inwestycję złożyły się trzy elementy. Pierwszym było dostosowanie turbiny do pracy w kogeneracji (procesie równoczesnego wytwarzania ciepła i energii). Drugim zadaniem była zabudowa podgrzewaczy ciepłowniczych oraz modernizacja stacji ciepłowniczej. Trzecim natomiast było zwiększenie zabezpieczenia dostaw ciepła polegające na budowie szczytowo rezerwowego źródła ciepła poprzez budowę czterech kotłów olejowych z możliwością dostosowania do spalania gazu. Dzięki inwestycjom powstał układ do wytwarzania ciepła grzewczego, o mocy 150 MWt.

"Produkcja energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów poprawy efektywności wytwarzania energii z paliw kopalnych. Proces ten oznacza po prostu wyższą sprawność. Po modernizacji blok osiągnie 47% sprawności wytwarzania energii elektrycznej, co znajdzie swoje bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie ilości spalanego paliwa i redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz zmniejszenie niskiej emisji w obszarach objętych dostawą ciepła" - wyjaśnił Zimnoch.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał już decyzję zmieniającą koncesję na wytwarzanie ciepła dla Tauron Wytwarzanie, w której uwzględnił rozszerzenie działalności spółki w związku ze zmianą technologiczną w przedmiocie wytwarzania ciepła w Elektrowni Łagisza.

"Zmieniona koncesja umożliwi dostarczanie ciepła do ponad 260 węzłów ciepłowniczych zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych, co daje w sumie możliwość podłączenia prawie 20 tys. lokali mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej i Będzinie, z możliwością podłączenia części Sosnowca" - czytamy dalej.

Ciepło generowane przez blok w Łagiszy zastąpi ciepło wytwarzane przez bloki klasy 120 MWe, które będą sukcesywnie wygaszane do końca tego roku, podano także.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

