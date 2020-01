MOL ogłosi następny duży projekt petrochemiczny w 2021 roku



Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - MOL planuje ogłosić w 2021 r. następny kamień milowy w obszarze petrochemii, po trwającej budowie kompleksu polioli o wartości 1,4 mld USD, zapowiedział wiceprezes wykonawczy MOL ds. downstreamu Ferenc Horvath.

"Zakładamy, że będzie to projekt porównywalny do kompleksu polioli pod względem skali i nakładów inwestycyjnych" - powiedział Horvath na konferencji prasowej.

Zastrzegł, że wśród kryteriów wyboru tego projektu najważniejsze są: rosnące zapotrzebowanie rynkowe na produkt w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, z perspektywami dalszego wzrostu w kolejnych latach, a także możliwość wykorzystania przez Grupę MOL do jego produkcji własnych surowców i półproduktów, podobnie jak to mam miejsce w przypadku kompleksu polioli.

Sama budowa kompleksu polioli w Tiszaújváros na Węgrzech, która docelowo ma produkować ok. 200 tys. ton rocznie, a która została oficjalnie zainaugurowana pod koniec września 2019 roku, przebiega zgodnie z harmonogramem, zapewnił.

"Zrealizowaliśmy już dostawy części kluczowych urządzeń, a na terenie przyszłego zakładu rozpoczęły się fizyczne prace budowlane" - powiedział Horvath.

Zakończenie budowy planowane jest w połowie 2021 roku, a następnie przewidziane są prace rozruchowe. MOL szacuje, że po osiągnięciu docelowej produkcji w 2023 roku kompleks polioli zwiększy EBITDA grupy o ok. 150 mln euro rocznie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Spółka miała 5168,7 mld HUF skonsolidowanych przychodów w 2018 r.



(ISBnews)