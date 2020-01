Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Zortrax uruchamia usługi druku 3D na żądanie, poinformował prezes Rafał Tomasiak.



"Wprowadzenie usług druku na zamówienie jest kolejnym etapem w rozwoju firmy i odpowiedzią na potrzeby rynku. Chcemy być nie tylko producentem urządzeń, ale również partnerem dla każdego zainteresowanego wdrażaniem technologii 3D w swoich projektach czy na linii produkcyjnej. Druk na zamówienie to otwarcie na kolejny segment klientów, którzy niekoniecznie muszą posiadać własne urządzenia, ale chcą skorzystać z możliwości jakie oferuje druk 3D" – mówi Tomasiak, cytowany w komunikacie.



Spółka podała dziś, że rozszerza swoją dotychczasową działalność o usługi druku 3D dla klientów indywidualnych i biznesowych. Klienci będą mogli skorzystać ze wszystkich technologii oferowanych przez Zortrax oraz eksperckiego wsparcia na każdym etapie procesu. Podkreślono, że technologia druku 3D jest tańsza i efektywniejsza od tradycyjnego formowania wtryskowego.



"Oferujemy naszym klientom trzy technologie druku 3D: LPD, LPD Plus, UV LCD co umożliwia nam zrealizowanie praktycznie każdego projektu. Nasze rozwiązania mogą być przydatne na przykład dla branży stomatologicznej, jubilerskiej, dla których w swojej ofercie mamy dedykowane materiały. Jesteśmy otwarci na zróżnicowane projekty. Pod naszym okiem powstawały lampy, części do samochodów i motocykli, obudowy do elektroniki czy elementy z żywic biokombatybilnych. Oferowane przez nas wygładzanie oparami umożliwia przeniesienie na nas postprodukcji, która może być uciążliwa dla osób nie posiadających specjalistycznego sprzętu lub dopiero rozpoczynających przygodę z drukiem 3D. Dzięki farmie drukarek, możemy również podjąć się produkcji seryjnej" - dodał Miłosz Bertman Lead 3D Designer w firmie Zortrax, cytowany w komunikacie.



Zortrax jest wiodącym graczem na rynku globalnej sprzedaży drukarek 3D. Produkty spółki dostępne są w ponad 80 krajach całego świata. Są to m.in. drukarki 3D Zortrax M200 i 3D Zortrax M300, a także oprogramowanie oraz materiały do druku. W globalnym rankingu organizowanym przez platformę 3D Hubs - kategoria najpopularniejsze drukarki 3D w II kw. 2017 roku, drukarka 3D Zortrax M200 awansowała na 3. miejsce na świecie, a także w rejonie Azji i Pacyfiku.



(ISBnews)