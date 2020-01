Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Apator Powogaz, spółka zależna Apatora, zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej list intencyjny dotyczący zbycia nieruchomości w centrum Poznania przy ulicy K. Janickiego 23/25 za wstępnie 61 mln zł, podała spółka.



"Zgodnie z treścią zawartego listu intencyjnego spółka udzieliła kontrahentowi wyłączności negocjacyjnej do dnia 10 marca 2020 roku oraz wyraziła zgodę na przeprowadzenie due diligence nieruchomości. Jednocześnie strony ustaliły cenę nabycia na kwotę 61 mln zł przy założeniu, że badanie DD nie wykaże istotnych ryzyk prawnych i technicznych dotyczących nieruchomości" - czytamy w komunikacie.



W przypadku dojścia przedmiotowej transakcji do skutku, co może nastąpić do końca I kwartału 2020 r., spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym, dodano.



Apator wskazuje, że równocześnie finalizowane są rozmowy dotyczące najmu obiektu, do którego docelowo będzie relokowana działalność produkcyjna Apator Powogaz.



Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)