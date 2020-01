Peter G. Pellerito został powołany na członka zarządu Medicalgorithmics



Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Medicalgorithmics powołała w skład zarządu Petera G. Pellerito, powierzając mu funkcję członka zarządu, podała spółka.

"Cenimy sobie bogate doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia Petera G. Pellerito w zakresie zmiany modelu biznesowego Grupy na rynku amerykańskim. Peter dał się poznać jako bardzo dobry specjalista i skuteczny menedżer. Medi-Lynx zrealizował ambitne cele, jakie postawione były przed nim na rok 2019 i w tym roku kontynuować będzie transformację modelu działalności w USA, której zakończenie przewidujemy w IV kw. 2020. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie Petera wzmocni Medicalgorithmics na poziomie strategicznego rozwoju całej Grupy, również na rynkach poza USA" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Medicalgorithmics Michał Wnorowski, cytowany w komunikacie.

Peter G. Pellerito jest absolwentem University of Downstate Medical, NY oraz Wharton Executive Business School, a także posiada certyfikat GE Black Belt Six Sigma. Od października 2018 roku pełni funkcję dyrektora generalnego (CEO) Medi-Lynx. Jest on przede wszystkim odpowiedzialny za realizację strategicznych celów średnioterminowych grupy, czyli za zmianę modelu biznesowego poprzez zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi (ang. in-network) oraz rozwój działalności na rynku amerykańskim. Wcześniej Peter G. Pellerito pracował m.in. w Siemens Healthcare, GE Medical Systems oraz ImaCor, Inc., podano również.

"Zakończyliśmy pierwszy etap naszej reorganizacji i transformacji modelu biznesowego w USA ze znaczną poprawą wydajności kosztowej. Obecnie pracujemy nad finalizacją umów z regionalnymi i krajowymi płatnikami amerykańskich planów ubezpieczenia zdrowotnego, które do końca roku zapewnią nam objęcie zasięgiem ponad 90% ubezpieczonych. Kluczowe inicjatywy reorganizacyjne i wdrożone procedury już funkcjonują. Będziemy nadal pracować nad optymalizacją kosztów i poprawą marż we wszystkich obszarach naszej działalności, w tym: sprzedaży/marketingu, finansach, zasobach ludzkich, administracji, IT, a także R&D oraz rozwoju nowych produktów. To da nam możliwość skalowania działalności w pragmatyczny i odpowiedzialny sposób za pomocą wskaźników, które możemy analizować. Po przebudowie zespołu sprzedażowego i otrzymaniu umów z płatnikami zauważymy znaczny wzrost liczby sesji monitorowania i przychodów. Pierwsze efekty widać już we wzroście liczby testów na dzień roboczy. Powołanie do zarządu Medicalgorithmics jest okazją do wykorzystania naszego globalnego przywództwa i współpracy, aby zwiększać zaangażowanie naszych klientów i budować wartość spółki dla akcjonariuszy. Bardzo się cieszę, że jestem członkiem kierownictwa Medicalgorithmics i mogę wnosić wartość dodaną dla dalszego rozwoju naszego biznesu" - podsumował Peter G. Pellerito.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)