"Allegro tworzy 18 - milionową społeczność kupujących i sprzedających, którzy lubią i chcą ze sobą rozmawiać, pytać o opinie innych czy dzielić się wiedzą oraz doświadczeniami związanymi z naszą platformą. Dlatego postanowiliśmy stworzyć dla nich specjalną przestrzeń, w której będą mogli wchodzić ze sobą w interakcje, dyskutować i udzielać informacji na temat przyszłych funkcjonalności i usług serwisu" - powiedział dyrektor ds. relacji z klientami w Allegro Jakub Kłoczewiak, cytowany w komunikacie.

Allegro Gadane to serwis społecznościowy, w którym kupujący i sprzedający poszukujący porad czy opinii będą mogli skorzystać z wiedzy i doświadczenia innych. To także wspólna przestrzeń do wymiany spostrzeżeń związanych z ofertą czy produktami dostępnymi na platformie. Nowy serwis to kolejny krok w budowaniu wyjątkowych doświadczeń związanych z Allegro, które w efekcie prowadzą do tego, na czym zależy klientom najbardziej - do szybkich i wygodnych zakupów. Allegro jest jedną z pierwszych dużych polskich firm posiadających serwis społecznościowy, w którym klienci mogą swobodnie komunikować się ze sobą, podano także.

Allegro.pl jest największą platformą handlu elektronicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Społeczność Allegro tworzy ponad 20 mln zarejestrowanych użytkowników, a sprzedaż na platformie prowadzi ponad 100 tys. małych i średnich polskich firm: sklepów, importerów, dystrybutorów, producentów.

>>> Czytaj też: Awans społeczny w Polsce i na świecie. Rewolucja technologiczna może pogłębić globalne nierówności