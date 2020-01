Grupa MOL chce mieć co najmniej 200 punktów ładowania e-aut w 2020 r.



Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Grupa MOL planuje znacząco zwiększyć liczbę punktów ładowania samochodów elektrycznych na swoich stacjach w 2020 roku, z około 70 do co najmniej 200, poinformował ISBnews wiceprezes wykonawczy MOL ds. usług konsumenckich Peter Ratatics.

"Na koniec 2019 roku dysponowaliśmy siecią około 70 ładowarek, wliczając te powstające w ramach inicjatywy Next-E. W tym roku chcemy znacząco przyspieszyć instalację kolejnych, tak aby było ich co najmniej 200" - powiedział Ratatics w rozmowie z ISBnews.

Zaznaczył, że koncern uruchamia wyłącznie tzw. szybkie punkty ładowania, o mocy od 50 kW do 150 kW.

"Rozpoczęliśmy również prace nad pilotażowym uruchomieniem superszybkiej ładowarki o mocy 350 kW, ale jej faktyczna instalacja nastąpi na początku 2021 roku" - dodał.

Wiceprezes nie wykluczył, że docelowo punkt ładowania samochodów elektrycznych znajdzie się na praktycznie każdej stacji węgierskiego koncernu.

"Planujemy także uruchamiać punkty tankowania wodoru. Pracujemy właśnie wspólnie z niemiecką firmą nad rozwiązaniem związanym z tym paliwem alternatywnym" - ujawnił także.

Według niego, jest jeszcze za wcześnie by przesądzić, który z tych rodzajów napędu będzie dominujący w przyszłości.

"Jestem w stanie sobie na przykład wyobrazić, że samochody osobowe będą napędzane przede wszystkim energią elektryczną, a transport ciężki i autobusy ogniwami wodorowymi" - powiedział.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Spółka miała 5168,7 mld HUF skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

Piotr Apanowicz



(ISBnews)