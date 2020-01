Orange oczekuje, że zasięg światłowodu w Polsce sięgnie 5 mln gosp. dom. w 2020



Londyn, 23.01.2020 (ISBnews) - Orange Group oczekuje, że sieć światłowodowa Orange Polska obejmie zasięgiem łącznie 5 mln gospodarstw domowych do końca 2020 r., poinformował wiceprezes Ramon Fernandez.

"Oczekujemy, że zasięg światłowodu FTTH obejmie zasięgiem 5 mln gospodarstw domowych w Polsce w 2020. Fiber to jeden z kluczowych elementów strategii Orange Polska wspierający wzrost tej firmy, umocnienie oferty i przyszłych usług 5G" - powiedział Fernandez podczas prezentacji europejskiej strategii Engage 2025 grupy Orange w Londynie.

Strategia grupy zmierza w kierunku operatora platformy multiusług dla gospodarstwa domowego wspieranego dodatkowo ofertą smarthome.

Pod koniec ub.r. dzięki prowadzonym od 5 lat inwestycjom dostęp do sieci światłowodowej Orange miał ponad 4 mln gospodarstw domowych i firm w 142 miastach, w tym 400 tys. domów jednorodzinnych. W ponad 70 miastach zasięgiem sieci światłowodowej objętych jest ponad połowa gospodarstw domowych. Liczba klientów światłowodu w listopadzie 2019 r. przekroczyła 0,5 mln.

Oprócz inwestycji własnych Orange Polska wykorzystuje sieci światłowodowe innych operatorów oraz bierze udział w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Od początku trwania POPC w zasięgu światłowodu znalazło się 37 tys. domów i firm, głównie w obszarach tzw. białych plam.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)