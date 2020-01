Źródło: PAP

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ocenia, że jest jeszcze za wcześnie, by ogłosić międzynarodową sytuację nadzwyczajną w związku z pojawieniem się nowego koronowirusa, ale może się to okazać konieczne - powiedział w czwartek dyrektor generalny WHO Tedros Ghebreyesus.