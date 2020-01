Tauron ma umowę z PSE dot. zastosowania mechanizmu DSR



Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę, zgodnie z którą przy wzmożonym w Polsce zapotrzebowaniu na energię elektryczną zredukuje o 14 MW pobór mocy w ramach mechanizmu DSR (Demand Side Response).

"DSR polega na czasowym obniżeniu przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesunięcie w czasie jej poboru na polecenie operatora systemu przesyłowego w zamian za oczekiwane wynagrodzenie. Pomaga to zachować stabilność w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w momentach, gdy z określonych powodów znacznie wzrasta zapotrzebowania na energię elektryczną" - czytamy w komunikacie.

Tak było w sierpniu 2015 r., kiedy to z powodu utrzymujących się wysokich temperatur powietrza ogłoszono 20. stopień zasilania, na podstawie którego PSE mogły nakładać na odbiorców przemysłowych ograniczenia w poborze energii elektrycznej. Po tych doświadczeniach operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego wspólnie z firmami energetycznymi rozwijają mechanizmy poprawiające pewność zasilania. Oferta Taurona została wybrana przez PSE.

"Krajowy system elektroenergetyczny jest narażony na ekstremalne zjawiska pogodowe, które mogą nieść ze sobą skokowy wzrost konsumpcji energii elektrycznej. Tak może dziać się w czasie fali upałów lub mrozów. W takiej sytuacji dzięki porozumieniu z PSE zastosujemy DSR, by czasowo obniżyć ilość zużywanej energii" - podkreślił rzecznik prasowy Tauron Polska Energia Łukasz Zimnoch, cytowany w komunikacie.

PSE ogłosiły przetarg na świadczenie usługi DSR - Program Gwarantowany V w lipcu 2019 r. Program obejmuje gotowość do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie PSE w razie wystąpienia takiej konieczności. Odpowiedź na wezwanie do dokonania redukcji jest obowiązkowa. Płatność realizowana jest zarówno za gotowość do redukcji, jak i za rzeczywistą redukcję. W ramach ogłoszonego przez PSE przetargu Tauron pozyskał do współpracy wykonawców.

Program Gwarantowany składa się z: Pakietu Zimowego, trwającego od 1 lutego do 31 marca 2020 r. i od 1 października do 30 listopada 2020 r., a także z Pakietu Letniego trwającego od 1 kwietnia do 30 września 2020 r., wskazano.

Stosowanie DSR ma cztery główne zalety dla stabilności całego systemu tj. przewidywalność, efektywność, elastyczność i niezawodność.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)