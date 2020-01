Wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova we wtorek odwiedzi Warszawę. Rozmowy mają dotyczyć kwestii praworządności i reformy sądownictwa w Polsce.

Dworczyk powiedział w poniedziałek w Polsat News, że strona rządowa liczy na merytoryczną dyskusję z komisarz. Jak zaznaczył, pojawiają się w tej sprawie jednak "pewne niepokojące informacje".

"Wiem to z informacji medialnych - ale wydaje się, że to są sprawdzone informacje - że przedstawiciele KRS zwrócili się z prośbą o rozmowę (z Jourovą - PAP), tudzież przedstawiciele Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, i do takiego spotkania rzekomo ma nie dojść" - powiedział. "Gdyby rzeczywiście nie doszło do takiego spotkania, to nie byłoby dobre, dlatego że chcąc poznać jakąś sprawę, warto poznać wszystkie strony sporu" - dodał Dworczyk.

Według szefa KPRM, jeśli wiceszefowa KE nie spotka się ze wszystkim stronami, nie będzie mieć pełnej wiedzy na temat kwestii praworządności w Polsce. "W związku z tym trudno, żeby wtedy oczekiwać, iż będzie mogła sobie wyrobić zdanie oparte na faktach" - zaznaczył.

W ocenie Dworczyka obecnie Komisja Europejska nie ma wiedzy na temat praworządności w Polsce, a "jeżeli ta wiedza jest, to jest ona fragmentaryczna" i "w części zniekształcona". "Niestety - mówię to z przykrością - zabiegają o przedstawianie wydarzeń w Polsce w takim nieprawdziwym świetle niektórzy przedstawiciele opozycji" - dodał Dworczyk.

Zgodnie z podanymi dotąd informacjami, we wtorek rano wiceszefowa KE spotka się z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, a następnie z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Jeszcze przed południem zaplanowane jest jej spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem.

Jourova spotka się też z I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf i prezesami tego sądu. Wiceszefowa KE odbędzie także spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości z przedstawicielami tego resortu. Ponadto z wiceszefową KE będzie także rozmawiać wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Według informacji podanej w poniedziałek przez rzecznika KE Christiana Wiganda zaplanowane jest także spotkanie z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską. Jak powiedziano PAP w Krajowej Radzie Sądownictwa, Jourova ze względu na jej napięty grafik, nie spotka się z przedstawicielami Rady.

