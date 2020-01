J.W. Construction ustanowił program obligacji do 100 mln zł



Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - J.W. Construction Holding ustanowił program emisji obligacji o maksymalnej wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka.

"Została zawarta umowa programowa z Bankiem Polska Kasa Opieki na podstawie której to powierzono bankowi obowiązki organizatora, agenta kalkulacyjnego oraz dealera" - czytamy w komunikacie.

Obligacje emitowane będą w formie nie mającej dokumentu, na okaziciela i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, podano także.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r. W 2018 roku grupa sprzedała 1 248 lokali, a przekazała 1 087.

