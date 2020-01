„Dobrze wiemy, że praktycznie we wszystkich krajach świata, w tym w naszym kraju, co roku tracimy ludzi z powodu zapalenia płuc i grypy, dlatego mamy przed sobą wspólne zadanie zminimalizowania tych strat (…) Jeśli chodzi o nowego koronawirusa, to specyfika polega na tym, iż jest to nowe zjawisko i powstaje pytanie, na ile jesteśmy gotowi na to wyzwanie” – oznajmił Putin.

Wcześniej premier Rosji Michaił Miszustin zatwierdził skład sztabu, który ma zapobiec pojawieniu się na terytorium Rosji nowego koronawirusa. Na czele sztabu stoi wicepremier Tatiana Golikowa, a w jego skład wchodzą m.in. szefowa Rospotriebnadzoru Anna Popowa, minister zdrowia Michaił Muraszko i szef ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych Jewgienij Ziniczew.

W Rosji nie potwierdzono dotąd przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował w środę Rospotriebnadzor. Od wtorku urząd prowadzi na lotniskach w Rosji badania powracających z Chin rosyjskich turystów na obecność wirusa. W środę takie badania przechodzi grupa ponad 180 mieszkańców Chabarowska, którzy przebywali na wycieczce w Chinach. (PAP)