Lewiatan: Przedsiębiorcy apelują do premiera w sprawie podatku cukrowego



Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Producenci i przetwórcy żywności, producenci rolni oraz przedsiębiorcy zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie podatku cukrowego, podała Konfederacja Lewiatan. Zdaniem przedsiębiorców podatek cukrowy bardzo negatywnie wpłynie na funkcjonowanie polskich firm i rolnictwa.

Apel o dialog nad proponowanymi przez rząd zmianami prawa w zakresie wprowadzenia podatku od cukru podpisało dziewięć organizacji: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Unia Producentów Soków, Związek Producentów Cukru w Polsce, Federacja Gospodarki Żywnościowej RP, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych oraz Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, podano.

"Branża deklaruje wolę rozmowy i wypracowania takich rozwiązań, które nie niszcząc podstaw działalności polskich firm, pozwolą na podjęcie nie 'deklarowanych', a realnych prac na rzecz zmniejszenia spożycia cukru. Dziś jednak czeka nas po pierwsze, radykalna - bo nawet 50-procentowa podwyżka cen w sektorze napojów bezalkoholowych. Biorąc pod uwagę siłę nabywczą polskiego konsumenta, proponowana w projekcie stawka (i to podstawowa) jest najwyższą wśród wszystkich zbadanych krajów Unii Europejskiej. Przykładowo, liczony siłą nabywczą podatek w Polsce będzie dwa razy wyższy niż we Francji" - czytamy w apelu.

Jak pokazują doświadczenia innych państw - m.in. Wielkiej Brytanii czy USA - wprowadzenie podatku uderzyło w najbiedniejszych konsumentów, którzy po radykalnym wzroście cen zmieniali swoje decyzje zakupowe w kierunku tańszych, często bardziej kalorycznych i gorszych jakościowo produktów. Wzrost cen na Węgrzech zmusił konsumentów do poszukiwania nowych, tańszych produktów, niekoniecznie cechujących się niższą kalorycznością czy wyższą jakością. Trwałego i znaczącego efektu zdrowotnego nie osiągnięto w żadnym kraju, wskazano również.

W ocenie skutków wprowadzenia nowego podatku brakuje szacunków w zakresie wpływu nowego podatku na cały łańcuch produkcji żywności, w tym sadowników, plantatorów i producentów cukru w Polsce. Brakuje również szacunków, w jaki sposób i w jakim zakresie zastosowanie podatku będzie miało jakikolwiek pozafiskalny efekt.

Nowe obciążenia uderzą przede wszystkim w małych i średnich przedsiębiorców, którzy stanowią 70% podmiotów negatywnie narażonych na nowy podatek. Te mogą sobie z proponowaną zmianą po prostu nie poradzić, podano także.

Autorzy apelu zwracają także uwagę na niezmiernie szybkie tempo, w jakim jest procedowana ustawa. Akcentują również fakt, że zaproponowane dyskryminujące podatki stoją w sprzeczności z Konstytucją Biznesu, która miała gwarantować stabilność prowadzenia działalności gospodarczej i wspierać inwestycje oraz innowacje.

"Zdaniem branży proponowane przepisy naruszają także art. 2 Konstytucji RP, poprzez niezachowanie odpowiedniego vacatio legis. Wprowadzenie vacatio legis planowanych przepisów przynajmniej do końca bieżącego roku kalendarzowego pozwoliłoby zarówno producentom, jak i handlowi, przygotować się do proponowanej opłaty. Wprowadzenie zmian podatkowych ad hoc w trakcie roku rozliczeniowego, kiedy rolnicy, producenci żywności, przetwórcy, przedsiębiorcy i usługodawcy zawarli już wiążące umowy, przygotowali plany biznesowe, podważa zasady uczciwej działalności gospodarczej i negatywnie wpływa na polską gospodarkę" - podsumowano.

(ISBnews)