PGNiG ma porozumienie z NFOŚiGW ws. wsparcia programu 'Czyste Powietrze'



Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały porozumienie dotyczące programu "Czyste Powietrze" celem wsparcia procesu przyznawania dofinansowania na ogrzewanie gazowe, podało PGNiG.

"PGNiG jest naturalnym partnerem dla programu 'Czyste Powietrze'. Każdy dom, dla którego można uzyskać dofinansowanie z programu, to potencjalnie dom w sferze zainteresowania spółki, o ile jest zlokalizowany na terenie sieci gazowej PGNiG. Celem jest wymiana informacji, dzięki czemu będziemy mogli sprawniej weryfikować wnioski" - powiedział prezes NFOŚiGW Piotr Woźny podczas konferencji prasowej.

NFOŚiGW i fundusze wojewódzkie dzięki porozumieniu uzyskają wgląd do informacji o dostępie do sieci gazowej nieruchomości, których dotyczyć będą składane wnioski.

Sygnatariusze chcą do 31 marca br. określić ramy współpracy w zakresie włączenia sieci biur obsługi PGNiG do sieci placówek przyjmujących wnioski w ramach programu.

"PGNiG ma największą i najbardziej stabilną sieć klientów w Polsce - mamy 7 mln odbiorców, w tym 1 mln w domkach jednorodzinnych. Liczymy na to, że dzieki temu programowi tych odbiorców będzie więcej. Dajemy do dyspozji naszych ekspertów w całym kraju. Będziemy pracować, żeby biura obsługi klientów włączyć w realizację tego programu" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

Dodał, że spółka liczy również na to, że rozwiązania, które przetestuje w tym roku będzie mogła wpisać w zadania na nową perspektywę finansową, w której chce skupić się między innymi na kwiestiach klimatycznych.

Do 31 marca ma powstać także mapa drogowa, której celem mają być zmiany w ustawie o efektywności energetycznej, zmierzające do włączenia tzw. białych certyfikatów w finansowanie wymiany źródeł ciepła w domach.

"Mapa drogowa będzie również zakładać proces legislacji. Beneficjentami będą klienci indywualni, z myślą o nich te zmiany chcemy zapronować. Ustawa o efektywności energetycznej dziś daje taką możliwość, ale w praktyce jest to ciężki proces, więc korzystają głównie przedsiębiorcy" - powiedział prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha.

Program "Czyste Powietrze" będzie realizowany w latach 2019-2029, a na działania w jego ramach przewidziana jest kwota ponad 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych. Celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)