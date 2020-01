QuarticOn osiągnął próg rentowności na poziomie EBITDA



Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - QuarticOn osiągnął zapowiadany próg rentowności na poziomie EBITDA w grudniu ubiegłego roku w efekcie realizacji działań zmierzających do przemodelowania procesów sprzedażowych oraz wprowadzeniu na szeroką skalę sprzedaży produktów w kanale SaaS (software as a service) przy jednoczesnej optymalizacji wydatków, podała spółka.



"W czwartym kwartale 2019 roku, QuarticOn zintensyfikował działania na platformach e-commerce pozyskując kolejnych klientów na swoje rozwiązania (na koniec roku, spółka zanotowała 63-proc. przyrost liczby klientów w kanale SaaS w stosunku do końca III kwartału 2019 roku). Efekty tych działań były widoczne już w wynikach sprzedażowych w kanale SaaS za IV kwartał 2019 r., które w tym okresie osiągnęły 5% ogółu przychodów (w poprzednim kwartale 1,5%). Przeprowadzony równolegle proces optymalizacji kosztów pozwolił spółce zredukować ich poziom w ujęciu do poprzedniego kwartału o 15%, dzięki czemu w grudniu 2019 r. spółka osiągnęła zakładany dodatni wynik EBITDA" - czytamy w komunikacie.

W maju ub. roku spółka zapowiadała osiągnięcie progu rentowności w IV kwartale 2019 r

QuarticOn w IV kw. 2019 r. osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 1,14 mln zł co oznacza wzrost o 4,8% w relacji do poprzedniego kwartału, a EBITDA (na bazie wyniku ze sprzedaży) ukształtowała się na poziomie -145 tys. zł, co jest rezultatem o 280 tys. zł lepszym niż w kwartale poprzednim. Z kolei wynik netto w IV kwartale 2019 r. wyniósł -859,3 tys. zł.

"Końcówka minionego roku była dla nas bardzo pracowita i intensywna, w kontekście ilości działań pro-sprzedażowych. W ostatnich miesiącach koncentrowaliśmy się przede wszystkim na rozwoju sprzedaży naszych produktów w kanale SaaS, która na koniec roku stanowiła już prawie 7% sprzedaży ogółem. Trochę eksperymentowaliśmy z różnymi formami współpracy z platformami, ale chyba znaleźliśmy optymalny dla obu stron model. Dlatego liczymy, że rozwój w tym obszarze pozwoli na realne skalowanie biznesu i pozyskanie dużej liczby klientów, także z wielu zagranicznych rynków jednocześnie" - powiedział prezes Paweł Wyborski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że spółka nie zapomina również o działalności badawczej i rozwoju kolejnych produktów.

"Podobnie, kwestia rozwoju przez ewentualne akwizycje jest intensywnie analizowana. Ostatni kwartał 2019 roku to również dalsza optymalizacja procesów i obniżanie kosztów operacyjnych" - podkreślił.

Spółka prowadziła działania zmierzające do redukcji kosztów od II kw. Dzięki temu koszty operacyjne w ostatnim kwartale 2019 roku były o prawie 740 tys. zł niższe niż w I kw.

"To dobrze, że w efekcie podjętych działań po stronie sprzedażowej i kosztowej, udało się nam zrealizować zapowiadany break-even na poziomie EBITDA. Natomiast nie ukrywamy, że liczymy na znacznie bardziej dynamiczny rozwój i wzrost sprzedaży w 2020 roku. Jest to szczególnie istotne przy obecnie coraz większej presji wzrostu koszów" - powiedział członek zarządu Michał Giergielewicz, cytowany w komunikacie.

QuarticOn to technologiczna spółka oferująca, oparte na technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, rozwiązania wsparcia branży e-commerce. Zadebiutował na NewConnect na początku 2019 r.

(ISBnews)