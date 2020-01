W czwartek w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu Kosiniak-Kamysz wygłosił wykład pt. "Wyzwania stojące przed Polską".

Najważniejsze cytaty swojego wykładu lider PSL umieścił na swoim profilu na Twitterze. Poruszył on m.in. temat legalizacji marihuany w Polsce. "Legalizacja marihuany? Temat od wczoraj jakby bardziej żywy. Jako lekarz jestem zwolennikiem wprowadzania leczniczej marihuany w Polsce. Jeśli ma pomagać polskim pacjentom, musimy zadbać o jej większą dostępność" - podkreślił polityk.

Na ten temat wypowiedział się w środę nowy szef PO Borys Budka, który podkreślił, że jest zwolennikiem legalizacji tzw. medycznej marihuany. Natomiast jeśli chodzi o jej legalizację w ogóle - optowałby za organizacją referendum. "Przy tego typu sprawach, ja bym odwoływał się do referendum, ja bym pytał Polaków o zdanie. Są rzeczy, które powinniśmy rozstrzygnąć wspólnie. To nie jest tak, że ktoś nie ma zdania, jestem ostatni, który chciałby to narzucać" - zadeklarował szef Platformy.

Kosiniak-Kamysz podkreślał też podczas swojego wykładu w Radomiu, że Polska musi przejść na zieloną stronę mocy. "To jest możliwe. Przykładem są Poddębice, gdzie 70 proc. energii pochodzi z OZE. Nie mówmy bajek o odejściu od węgla w 2030, ale już 50/50 jest ambitnym celem w naszym zasięgu" - podkreślił szef PSL.

Mówił też, że Rzeczpospolita Polska powinna być Rzeczpospolitą Samorządową. "Siła państwa zaczyna się od samorządów, lokalnych społeczności: sołtysa i rady osiedla. Dlatego proponujemy ustawę wzmacniającą ich rolę i podmiotowość" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Szef ludowców przypomniał także, że w tym roku obchodzimy 100-lecie Bitwy Warszawskiej. "Cudem nad Wisłą nie było jednak tylko militarne zwycięstwo nad wrogiem, ale przede wszystkim zjednoczenie wszystkich Polaków bez względu na poglądy czy stan posiadania" - podkreślił kandydat PSL na prezydenta. (PAP)

autor: Edyta Roś