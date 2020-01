Dania: Linie lotnicze SAS odwołują loty do Chin

Źródło: PAP

Skandynawskie linie lotnicze SAS poinformowały w czwartek o odwołaniu do 9 lutego bezpośrednich lotów z Kopenhagi do Pekinu oraz do Szanghaju w związku z rozprzestrzenianiem się w Chinach epidemii koronawirusa.