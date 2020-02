Szef PSPA: Liczba pojazdów elektrycznych powinna wzrosnąć o ponad 3 tys. w 2020



Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Liczba rejestracji nowych samochodów elektrycznych (licząc pojazdy w pełni elektryczne oraz hybrydy plug-in) powinna wynieść powyżej 3 tys. sztuk w 2020 roku, ocenił w rozmowie z ISBnews dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) Maciej Mazur. Według niego, przynajmniej podwoi się także sieć ogólnodostępnych punktów ładowania.

"W 2019 roku w Polsce zarejestrowanych zostało ponad 2,3 tys. całkowicie elektrycznych samochodów osobowych, ponad jedna czwarta wszystkich pojazdów tego typu w naszym kraju. Zakładam, że w 2020 roku, pomimo niekorzystnych dla rynku zapowiedzi dotyczących zmniejszenia rządowych dopłat z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), liczba rejestracji przekroczy 3 tys. sztuk" - powiedział Mazur w rozmowie z ISBnews.

Jego zdaniem, dopłaty w zredukowanej wysokości nie przyniosą przełomu na polskim rynku elektromobilności. Media informowały niedawno, że resort klimatu planuje zmniejszenie maksymalnej wysokości dopłaty dla użytkowników indywidualnych z wcześniej planowanych 37 500 zł do poniżej 20 tys. zł.

"Zostaliśmy zaskoczeni deklaracją Ministerstwa Klimatu, przede wszystkim dlatego, że zapowiedź radykalnej zmiany systemu wsparcia następuje zaledwie dwa miesiące po wejściu w życie rozporządzenia. A pamiętajmy, że sam nabór wniosków o dopłaty wciąż nie ruszył. Takie działania powodują, że polski rynek pojazdów elektrycznych już od kilku miesięcy znajduje się w stanie zawieszenia. Rozsądna polityka wspierania e-mobilności wcale nie musi oznaczać bardzo wysokich dopłat, ale powinna być konsekwentna i jak najszybciej wdrażana. Niestety, w Polsce mamy do czynienia z sytuacją odwrotną" - podkreślił Mazur.

Mimo to szef PSPA nie obawia się zmniejszenia dynamiki rozwoju liczby samochodów elektrycznych i stacji ładowania w Polsce.

"Jesteśmy elementem globalnego rynku, a trend na świecie jest jednoznaczny. Nie jesteśmy w stanie go zatrzymać, jednak zapowiadane zmiany spowodują, że elektromobilność w Polsce nie będzie się rozwijać tak szybko, jak powinna" - podkreślił.

W jego ocenie, w 2020 roku istnieje szansa na kolejne podwojenie liczby ogólnodostępnych punktów ładowania, których liczba w 2019 roku wzrosła dwukrotnie, do ok. 2 tys. sztuk.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)