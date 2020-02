Borys: Wartość aktywów w PPK powinna sięgnąć 3 mld zł na koniec 2020 r.



Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) powinna sięgnąć 3 mld zł na koniec tego roku wobec ok. 0,3 mld zł obecnie, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

"Obecny poziom aktywów zgromadzonych w PPK to kwota 275 mln zł. Natomiast te środki codziennie przyrastają - zakładamy, że na koniec tego roku ta kwota może już sięgnąć 3 mld zł" - powiedział Borys podczas konferencji prasowej.

Na koniec kwietnia oczekiwany poziom aktywów to 1,1 mld zł, podano w prezentacji podczas konferencji.

"Widać, że te oszczędności w 42% pochodzą od pracowników, 32% wpłacają pracodawcy, a 26% to wpłaty państwa" - dodał Borys.

W połowie grudnia 2019 r. Borys poinformował, że poziom partycypacji w PPK pierwszej transzy pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników wyniósł 41%, licząc łącznie firmy posiadające PPK oraz te, które założyły pracownicze programy emerytalne (PPE) po wejściu w życie ustawy o PPK w grudniu ub.r. Licząc tylko firmy, które założyły PPK, partycypacja wyniosła 39%. Dodał wówczas, że dane o partycypacji to szacunek, który może podlegać zmianom, a granica błędu to 2-3%.

Liczba uczestników PPK wyniosła 1 128 tys. pracowników. Kolejne 144 tys. przystąpiło do PPE utworzonych po wejściu w życie ustawy o PPK.

W drugiej turze zapisy do PPK trwają od 1 stycznia i obejmą ok. 20 tys. firm, zatrudniających co najmniej 50 osób.

Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa. Reforma związana z tworzeniem PPK ruszyła 1 lipca i objęła na początku największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Do 2021 roku większość pracodawców w Polsce ma utworzyć PPK dla swoich pracowników.

