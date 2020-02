Macron podkreślił podczas wykładu na Uniwersytecie Jagiellońskim, że dużym wyzwaniem, przed którym stoi młode pokolenie jest zmiana klimatu. "Stoimy wobec wymierania bioróżnorodności i tylko jako Europa możemy poradzić sobie z tym wyzwaniem" - powiedział prezydent.

Według niego to "nasz egzystencjalny obowiązek, aby podjąć to wyzwanie związane ze zmianami klimatu i z bioróżnorodnością". "Pod tym względem możemy być wiarygodni tylko jako Europa, ponieważ Europa dokonuje zmian w związku ze zmianami klimatu. To w ten sposób możemy przekonać Chiny, żeby również poszły tą drogą" - podkreślił Macron.

Jak ocenił, nie możemy dopuścić do rozwiania naszych wspólnych ambicji, które powstały w ostatnich latach. "Komisja Europejska i Parlament Europejski będą intensywnie nad tym pracować" - zaznaczył.

Zdaniem Macrona musimy uruchomić system wyłapywania CO2 na naszych granicach. "Tak by zewnętrzne państwa nie wpompowywały nam gazów cieplarnianych" - podkreślił.

Prezydent Francji zaznaczył, że Polska sama nie wybrała sobie modelu energetycznego opartego na węglu. "Był to model, który został państwu narzucony przez okupanta, ale ten model istnieje i nie możemy tylko wytykać palcem milionów polskich obywateli, którzy pracują w tym przemyśle węglowym" - mówił Macron.

"Pod tym względem mamy wobec państwa dług. Jest to dług wynikający z porzucenia, zostawiliśmy państwa samym sobie w momencie, kiedy kto inny narzucał państwu ten model. Więc Francja jest winna Polsce tę solidarność, abyśmy byli w stanie pójść tą drogą" - powiedział francuski przywódca.

"Głęboko wierzę w to, że transformacja energetyczna jest przyszłością Polski w XXI wieku, że Polska będzie w stanie podjąć to wyzwanie i Polsce uda się wprowadzić tę transformację z pomocą Europy" - dodał Macron.

