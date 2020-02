31 stycznia Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie uwzględniła w części odwołania od rozstrzygnięcia przetargu, w wydanym wyroku unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty, co oznacza konieczność ponownej oceny ofert w tym postępowaniu - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa KIO Katarzyna Prowadzisz.

Odwołania od rozstrzygnięcia przetargu składały konsorcjum: Torpol SA i Budimex SA (to postępowanie KIO w części umorzyła, w pozostałej części oddaliła) oraz konsorcjum: China Civil Engineering Construction Corporation w Pekinie i China Railway 19th Bureau Group Co., Ltd w Pekinie (postępowanie częściowo umorzono, częściowo oddalono, częściowo uwzględniono). Skutkiem uwzględnienia jest ponowna ocena ofert oraz wezwanie firm z konsorcjum, które wygrało przetarg (Intercor sp. z o.o. z Zawiercia oraz chińskich: Stecol Corporation z Tianjin i Sinohydro Corporation Limited w Pekinie) do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w przetargu.

"KIO uznała odwołania wykonawców, w związku z tym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. unieważniły czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Powtórzone zostanie badanie i ocena ofert. Konsorcjum zostało wezwane do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu" - poinformował w środę PAP rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. Dodał, że ponowne badanie i ocena ofert potrwa około dwóch tygodni i po tym czasie nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty.

Wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę odcinka Czyżew-Białystok Rail Baltica, PKP PLK dokonały w drugiej połowie grudnia 2019 r. Wygrała oferta polsko-chińskiego konsorcjum (były trzy oferty w przetargu), które zaproponowało cenę blisko 3,37 mld zł netto (4,12 mld zł brutto).

Po wpłynięciu dokumentów od zainteresowanych przetargiem podmiotów, oferta polsko-chińskiego konsorcjum była najdroższa. Żeby dokonać z nich wyboru, przeprowadzona została aukcja elektroniczna, po której ostatecznie właśnie ten podmiot zaproponował cenę niższą od dwóch pozostałych oferentów. Całkowita cena brutto stanowiła 95 proc. punktacji oceny ofert.

Odcinek Czyżew-Białystok to jedna z kluczowych inwestycji kolejowych w Podlaskiem. To ostatni odcinek modernizacji trasy kolejowej Warszawa-Białystok, fragmentu międzynarodowej trasy Rail Baltica. Jak zapowiadały wcześniej wielokrotnie PKP PLK, po modernizacji trasy pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością do 200 km/h, a podróż z Białegostoku do Warszawy ma trwać półtorej godziny, czyli nawet o godzinę krócej, niż obecnie.

Inwestycja jest dofinansowana z UE z programu CEF - Łącząc Europę.

