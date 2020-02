PKN Orlen zakończy modernizację 2 instalacji w Płocku kosztem 330 mln zł w 2020



Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - PKN Orlen zakończy modernizację dwóch instalacji na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku w 2020 roku, poinformował prezes Daniel Obajtek. Łączny koszt tych inwestycji to 330 mln zł, a dzięki ich realizacji EBITDA koncernu ma wzrosnąć o ok. 200 mln zł rocznie.

"Musimy zdecydowanie szybciej realizować procesy inwestycyjne. Koncerny, które nas otaczają, również przyspieszają procesy inwestycyjne" - powiedział Obajtek na konferencji prasowej z okazji podpisania umowy w sprawie realizacji budowy instalacji Visbreakingu w Płocku.

Podkreślił przy tym, że oprócz rozpoczęcia budowy nowej instalacji jeszcze w tym roku koncern zakończy modernizację dwóch innych.

"Chodzi o instalację hydrokrakingu, modernizowaną kosztem ok. 150 mln zł, dzięki której produkcja oleju napędowego wzrośnie o 100 tys. ton, a EBITDA koncernu o ok. 80 mln zł, a także instalację HON6, modernizowaną za ok. 180 mln zł, co doprowadzi do wzrostu produkcji diesla o 150 tys. ton i wzrostu EBITDA o ok. 120 mln zł" - powiedział Obajtek.

"To oznacza, że łącznie z nową instalacją Visbreakingu zwiększymy produkcję ON o blisko 0,5 mln ton" - podsumował.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)