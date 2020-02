Prezes PKN Orlen: Myślimy o kolejnych akwizycjach



Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Trwające procesy przejęcia Grupy Lotos oraz Energi nie wyczerpują planów PKN Orlen dotyczących budowy koncernu multienergetycznego, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Nie potwierdził jednak wprost, że kolejnym celem koncernu może być Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

Szef Orlenu został zapytany przez dziennikarzy w kuluarach konferencji prasowej o pojawiające się pogłoski dotyczące możliwych planów przejęcia również PGNiG.

"Powinniśmy budować koncern multienergetyczny i budujemy go, realizując przejęcia Lotosu i Energi. Zawsze musimy myśleć o wszelkich procesach akwizycyjnych. Ale tego jaki kierunek obierzemy w dalszej budowie koncernu multienergetycznego, dowiecie się z czasem" - powiedział Obajtek.

Z kolei odnosząc się do decyzji w sprawie budowy bloku węglowego w Ostrołęce przez Grupę Energa, Obajtek zastrzegł, że plany inwestycyjne Energi będą "bardzo mocno przez Orlen weryfikowane".

"Będziemy chcieli, żeby te inwestycje realizowane były zgodnie z duchem naszej strategii" - podkreślił.

PKN Orlen informował niedawno, że spodziewa się decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Grupy Lotos do końca I połowy 2020 roku. Mniej więcej w tym samym czasie koncern ma nadzieję sfinalizować proces przejęcia Energi.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)