W 2018 r. kobiety w Unii Europejskiej w wieku powyżej 65 lat otrzymywały emeryturę, która była średnio o 30 proc. niższa niż emerytura mężczyzn. Różnica jednak maleje i jest obecnie o 4 punkty procentowe mniejsza niż w 2010 r. (34 proc.).

Kobiety otrzymywały niższe emerytury we wszystkich państwach członkowskich UE. Największą różnicę zaobserwowano w Luksemburgu, gdzie kobiety w wieku powyżej 65 lat otrzymywały o 43 proc. mniejsze emerytury niż mężczyźni. Tuż za Luksemburgiem znalazły się: Malta (42 proc.), Holandia (40 proc.), Austria (39 proc.), Cypr (38 proc.) i Niemcy (37 proc.).

Z kolei najmniejsze różnice w dochodach emerytalnych kobiet i mężczyzn występowały w Estonii (1 proc.), Danii (7 proc.), na Słowacji (8 proc.), w Czechach (13 proc.) i na Węgrzech (16 proc.). W przypadku Polski, która była na 9. miejscu w UE różnica wynosiła w 2018 r. 18,7 proc., w porównaniu z 23,6 proc. w 2010 r.

Różnica w emeryturach ze względu na płeć zmniejszyła się w większości państw członkowskich. Najbardziej zauważalne spadki odnotowano w Grecji (z 37 proc. w 2010 r. do 25 proc. w 2018 r., czyli minus 12 punktów procentowych), Danii (minus 11 pp.), Belgii i Słowenii (minus 10 pp.), jak również we Francji (minus 9 pp.).

Różnica w emeryturach ze względu na płeć wzrosła w siedmiu państwach unijnych od 2010 r. Najbardziej znacząco na Malcie (z 22 proc. w 2010 r. do 42 proc. w 2018 r., +20 pp.), a następnie na Łotwie (+9 pp.) i Chorwacji (+4 pp.); na Słowacji luka pozostała niezmieniona.

Z danych Eurostatu wynika, że jeden na 7 emerytów jest zagrożonych ubóstwem w UE. W 2018 r. 15 proc. osób powyżej 65. roku życia znajdowało się poniżej tego poziomu. W przeciwieństwie do luki emerytalnej ze względu na płeć wskaźnik zagrożenia ubóstwem emerytów rośnie stopniowo od 2013 r. Wówczas był on w UE poniżej 13 proc. Polska również wpisuje się w ten trend - w 2018 r. zagrożonych ubóstwem było 15,4 proc. emerytów, podczas gdy w 2014 i 2015 r. było to 11,5 proc.

