Famur miał wstępnie ok. 253 mln zł zysku netto w 2019 r.



Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Famur odnotował ok. 253 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka.

"Wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Famur za rok 2019:

- Przychody ze sprzedaży: około 2 165 mln zł

- Zysk z działalności operacyjnej: około 271 mln zł

- EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację bez odpisu wartości firmy jednostek podporządkowanych): około 453 mln zł

- Zysk netto: około 253 mln zł

- Dług netto na 31.12.2019:około 218 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym Famur miał szacunkowo ok. 162 mln zł zysku netto.

"Szacunkowe wyniki finansowe za 2019 rok pokazują, że Grupa Famur skutecznie wykorzystała sprzyjające otoczenie rynkowe w branży wydobywczej. Szczególnie jest to widoczne w wynikach segmentów górnictwa podziemnego i urządzeń elektrycznych, gdzie przychody zwiększyły się o ok 14% r/r." - powiedział prezes Famuru Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie.

Grupa Famur kontynuowała analizę budżetów kontraktów oraz przegląd aktywów segmentu Surface. W wyniku tych prac ujawniono kolejne ryzyka oraz zdecydowano o konieczności zawiązania dalszych rezerw i utworzenia odpisów w segmencie Surface, które w samym IV kwartale obniżyły zysk netto o 91 mln zł, a łącznie z ryzykami ujawnionymi w III kwartale 2019 (41 mln zł) obciążyły wynik netto Grupy Famur za 2019 rok o 132 mln zł, podano także.

"Równolegle z wdrożeniem w połowie roku 2019 r jednolitego i konserwatywnego podejścia do rozpoznawania ryzyk w obszarze Surface, w IV kwartale kontynuowaliśmy weryfikację funkcjonowania obszarów operacyjnych Grupy Famak. Specyfika kontraktów realizowanych w tym segmencie, szczególnie dla branży energetycznej, charakteryzuje się długim, często wieloletnim, terminem realizacji. Brak możliwości indeksowania kosztów umów, zawieranych w ramach zamówień publicznych, w trakcie ich trwania oraz nieprzewidywalna i ponadprzeciętna skala wzrostu kosztów związanych ze zmianą otoczenia rynkowego w latach 2017-2018, przełożyły się w głównej mierze na erozję marż i materializację ryzyk projektów realizowanych przez Surface, a w konsekwencji na odnotowaną stratę" - dodał prezes.

Na szacunkowe wyniki miało wpływ także m.in. utworzenie odpisu w kwocie 5 mln zł na należności Primetechu z tytułu sprzedaży do Jastrzębskiej Spółki Węglowej akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów., tj. w kwocie, stanowiącej część ceny sprzedaży akcji która została zatrzymana przez Jastrzębską Spółkę Węglową.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 229 mln zł w 2018 r.

