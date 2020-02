Famur rozważy przeznaczenie ok. 75% zysku netto za 2019 r. na dywidendę



Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Famur podtrzymuje politykę dywidendową i rozważy przeznaczenie ok. 75% skonsolidowanego zysku netto za 2019 r. na dywidendę, podała spółka.

"W zakresie wypłaty dywidendy za rok 2019 zarząd Grupy Famur podtrzymuje przyjęte w strategii założenia polityki dywidendowej i rozważy zaproponowanie akcjonariuszom przeznaczenie na wypłatę dywidendy ok. 75% skorygowanego o zdarzenia jednorazowe zysku netto Grupy Famur za rok 2019 po uzyskaniu zaudytowanych wyników" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała dziś, że odnotowała szacunkowo ok. 253 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 229 mln zł w 2018 r.

