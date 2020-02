MF chce uruchomić środowisko testowe dla nowych JPK_VAT do końca lutego br.



Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) planuje uruchomienie środowiska testowego dla jednolitych plików kontrolnych: JPK_V7M (dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie) i JPK_V7K (dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie) do końca lutego 2020 r., podał resort.

"Celem udostępnienia środowiska testowego jest weryfikacja poprawności działania nowej bramki API" – czytamy w komunikacie.

Ministerstwo przypomniało, że nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy:

od 1 kwietnia 2020 r. – obowiązkowo duże przedsiębiorstwa, zaś pozostałe dobrowolnie,

od 1 lipca 2020 r. ­– obowiązkowo wszyscy podatnicy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i

JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

"Nowy JPK_VAT będzie dotyczyć tylko rozliczeń podatku VAT, dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego)" – przypomniało Ministerstwo Finansów.Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:(ISBnews)