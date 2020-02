Grupa IMS wdraża audiomarketing w sieci salonów Wojas



Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Grupa IMS wdraża usługę audiomarketingu w salonach obuwniczych sieci Wojas, podał IMS.

"Marketing sensoryczny w postaci dedykowanej oprawy muzycznej będzie umilał zakupy klientom salonów Wojas, tworząc tym samym unikalną i zapadającą w pamięć wizytówkę muzyczną tej marki. Jest to kolejna prestiżowa marka, która dołączyła do partnerów grupy kapitałowej IMS w ostatnim czasie" - czytamy w komunikacie.

Audiomarketing dostarczany przez specjalistów IMS to gwarancja unikalności - dla każdej marki eksperci IMS tworzą bowiem specjalną playlistę idealnie wpisującą się w charakter brandu oraz jego salonów. Jak pokazują badania taka oprawa jest niezwykle istotna, bowiem aż 90% klientów wybiera obiekt, w którym gra muzyka, podkreślono.

"Bardzo się cieszymy, że marka Wojas wybrała IMS. Współpraca i zaufanie ze strony firmy, która jest jedną z ikon polskiej przedsiębiorczości to dla nas zaszczyt" - powiedział wiceprezes IMS Wojciech Piwocki, cytowany w komunikacie.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Firma powstała 1990 roku. Aktualnie produkty firmy można nabyć w blisko 170 sklepach firmowych na terenie Polski, Słowacji, Czech, Białorusi i Rosji.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).



(ISBnews)