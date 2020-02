Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe zniżkuje po raz pierwszy w tym tygodniu - indeks spada o 0,5 proc.

Tanieją akcje europejskich banków i spółek wydobywczych.

Barclays traci 3,8 proc., najmocniej do 5 sierpnia 2019. Spółka podała, że organy regulacyjne badają powiązania dyrektora generalnego Barclays - Jesa Staley'a z finansistą Jeffrey'em Epsteinem.

Credit Suisse Group zniżkuje o 2 proc. - strata banku w IV kw. przed opodatkowaniem była wyższa niż się tego spodziewano - wyniosła ona 60 mln franków.

Nestle zniżkuje o 2,2 proc. Spółka zanotowała w IV kw. słabszą sprzedaż od prognozowanej przez analityków.

Commerzbank zyskuje 3,8 proc. - niemiecki bank zanotował w IV kw. wzrost przychodów o 6,8 proc.

Sytuacja na globalnych rynkach pogorszyła się w czwartek z powodu nowych obaw związanych z epidemią koronawirusa w Chinach.

Jeszcze w środę były nadzieje, że kryzys został zahamowany, ale w ciągu ostatnich 12 godzin ta sytuacja uległa diametralnej zmianie.

W chińskiej prowincji Hubei - epicentrum sytuacji kryzysowej - nastąpił gwałtowny wzrost liczby przypadków nowych zakażeń - wykryto ich aż 14.840.

Szef Komunistycznej Partii Chin w Hubei Jiang Chaoliang został zwolniony z zajmowanego stanowiska. Pod adresem władz prowincji formułowano zarzuty, że nie zareagowały odpowiednio szybko na pierwsze oznaki epidemii, które pojawiły się na jednym z targowisk żywnościowych w stolicy prowincji - mieście Wuhan.

"Kiedy już rynki zaczęły czuć się komfortowo myśląc, że wzrost zakażeń Covid-19 wykazuje tendencję spadkową, nagły wzrost liczby nowych przypadków w Hubei wytrącił ich z tego poczucia samozadowolenia" - mówi Khoon Goh, ekonomista Australia and New Zealand Banking Group Ltd.

Na rynku walutowym euro wyceniane jest po 1,088 USD, wyżej o 0,1 proc., japoński jen kosztuje 109,75 za 1 USD, wyżej o 0,3 proc., a brytyjski funt zwyżkuje o 0,1 proc. do 1,2978 USD.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,58 proc. - niżej o 5 pb, a niemieckich 10-latek spada o 2 pb do -0,40 proc.

Ropa na NYMEX w N.Jorku tanieje o 0,35 proc. do 50,99 USD/b.

Złoto jest wyceniane po 1.574,75 USD za uncję, wyżej o 0,6 proc.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.40

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3842,41 -0,31 DAX Niemcy 13709,26 -0,29 FTSE 100 W.Brytania 7471,94 -0,83 CAC 40 Francja 6097,33 -0,12 IBEX 35 Hiszpania 9897,90 -0,43 FTSE MIB Włochy 24775,40 -0,35

(PAP Biznes)