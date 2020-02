Likwidacja linii Air Italy. 1450 pracowników do zwolnienia

Źródło: PAP

W związku z upadkiem linii lotniczych Air Italy, drugich co do wielkości we Włoszech, uruchomiono procedurę zwolnienia 1450 pracowników - poinformowano w piątek. Decyzję o likwidacji linii i wstrzymaniu lotów podjęli udziałowcy, wśród nich Qatar Airways.