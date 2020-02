PKN Orlen nie wyklucza ekspansji w detalu na Łotwie i w Estonii



Kowno, 17.02.2020 (ISBnews) - PKN Orlen planuje akwizycje i dalszy rozwój segmentu detalicznego w regionie bałtyckim, poinformował prezes Daniel Obajtek. Pod kątem możliwości akwizycyjnych obserwowane są rynki Łotwy i Estonii.

"Powinniśmy być obecni w detalu tam, gdzie mamy znaczącą obecność na rynku hurtowym. Na Litwie mamy ok. 85% udziału w rynku hurtowym paliw, na Łotwie ok. 80%, a w Estonii ok. 70%" - powiedział Obajtek podczas briefingu na zmodernizowanej stacji Orlen Lietuva w Kownie.

Szef płockiego koncernu nie chciał jednak zadeklarować żadnej konkretnej liczby stacji, które Orlen miałby pozyskać na tych rynkach.

"Rozglądamy się na tych rynkach i analizujemy różne scenariusze" - powiedział ISBnews prezes spółki Orlen Baltics Retail - operatora stacji Orlen na Litwie - Rafał Bałazy, zapytany czy poza akwizycjami na Łotwie i w Estonii wchodzi w grę również rozwój organiczny, podobnie jak na LItwie.

"Interesuje nas zarówno rozwój ilościowy, jak i jakościowy. To chcemy robić w regionie, wejść w wysoki segment rynku detalicznego" - powiedział Bałazy podczas briefingu.

Obajtek podkreślił, że Orlen zrewidował podejście do segmentu detalicznego i od dwóch lat bardzo mocno w niego inwestuje.

"Detal ma służyć obsłudze klienta, niezależnie od tego czy będzie to właściciel samochodu na benzynę, olej napędowy, prąd czy wodór. Ostatnio budujemy rocznie ok. 45 stacji, a modernizujemy ok. 150. Niedługo uruchomimy w Niemczech pierwszą stację pod brandem Orlen" - powiedział.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)