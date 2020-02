Oferty w tym przetargu oceniano ponownie po tym, gdy 31 stycznia Krajowa Izba Odwoławcza - po odwołaniach złożonych przez uczestniczące w przetargu firmy - unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty, nakazała uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w przetargu i ponowną ocenę ofert.

Wskutek tej ponownej oceny, za najkorzystniejszą uznano ofertę firm: Intercor sp. z o.o. z Zawiercia oraz chińskich: Stecol Corporation i Sinohydro Corporation Limited, które zaproponowały kwotę 3,3 mln zł netto (4,1 mld zł brutto) - zawiadomiły PKP PLK w oficjalnej informacji na swojej Platformie Zakupowej. W przetargu stosowano aukcję elektroniczną.

Rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe SA Mirosław Siemieniec poinformował w poniedziałek PAP, że jeśli nie będzie odwołań od ponownego rozstrzygnięcia przetargu, na koniec pierwszego kwartału 2020 r. spółka chciałaby podpisać umowę z wykonawcą. Dodał, że termin na składnie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej mija 21 lutego.

Do przetargu zgłosiły się trzy konsorcja. W uzasadnieniu ponownego wyboru oferty polsko-chińskiej jako najkorzystniejszej PKP PLK podały, że spełnia ona wszystkie kryteria, warunki udziału w przetargu, a oferta zdobyła 100 proc. punktów w ocenie.

Fragment trasy Czyżew-Białystok to jedna z kluczowych inwestycji kolejowych w Podlaskiem. To ostatni odcinek modernizacji trasy kolejowej Warszawa-Białystok - fragmentu międzynarodowej trasy Rail Baltica. Jak zapowiadały wcześniej wielokrotnie PKP PLK, po modernizacji trasy pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością do 200 km/h, a podróż z Białegostoku do Warszawy ma trwać półtorej godziny, czyli o godzinę krócej niż obecnie.

Inwestycja jest dofinansowana z unijnego programu CEF - Łącząc Europę.