GUS: Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej spadły w II



Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 2,4 pkt proc. m/m i wyniósł plus 1,3 pkt w lutym br. (i spadł o 4,2 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wśród składowych wskaźnika niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadki odpowiednio o 5 i 4,6 pkt proc.). Wzrost (o 0,4 pkt proc.) odnotowano w przypadku oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego" - czytamy w komunikacie.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -2,2 (i spadł o 5,4 pkt proc. r/r), podano także.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

W tym miesiącu 2019 r. przeprowadzono 1 206 wywiadów w okresie 3-12 lutego 2020 r. (w tym 68 metodą CATI - wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo).

(ISBnews)