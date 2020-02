CM International zakończył testy urządzenia Athor do terapii falą uderzeniową



Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - CM International zakończył testy nowego urządzenia Athor, wykorzystującego falę uderzeniową do nieinwazyjnej terapii. Zostały one przeprowadzone w Hiszpanii wraz z partnerem handlowym CMI. Po wprowadzeniu produktu do sprzedaży CMI zachowa prawa do sprzedaży produktu na całym świecie poza rynkiem hiszpańskim, podała spółka.

"Testy zakończyły się dużym sukcesem. Urządzenie jest w pełni funkcjonalne oraz zgodne z zakładaną specyfikacją. Dodatkowo zebraliśmy niezbędne dane i opinie naszego partnera. Teraz skupimy się na wprowadzeniu kosmetycznych zmian interfejsu, tak aby spełniał on wymogi naszego klienta. Po raz pierwszy w naszej historii instrukcje dotyczące wykonywania zabiegów będzie można oglądać w wysokiej rozdzielczości na wyświetlaczu urządzenia" - powiedział prezes Mariusz Kara, cytowany w komunikacie.

CM International dzięki pozytywnym testom nowego urządzenia Athor zrealizuje pierwszą dostawę tego produktu na rynek hiszpański na początku marca, dodano.

Urządzenie wykorzystuje falę uderzeniową do nieinwazyjnej terapii. Służy ona m.in. do redukcji wzmożonego napięcia mięśniowego oraz stanów zapalnych. Jest to również jedna z najlepszych metod leczenia bólu związanego z układem ruchu. CMI wprowadziła szereg programów zabiegowych do zastosowania w medycynie estetycznej tj. redukcji cellulitu czy rozstępów, wyjaśniono.

"Nasz hiszpański partner brał już czynny udział w powstawaniu innych naszych urządzeń, jak np. laser Nexus. Poznał naszą jakość i możliwości w realizacji tego typu projektów. Wiemy już, że zrealizujemy pierwsze zamówienie na ok 30 szt. Do końca roku zamierzamy sprzedać od 100 do 150 szt. tego typu produktu. Większość sprzedaży powinniśmy zrealizować w drugiej połowie roku. Wynika to z kalendarza imprez promocyjnych. Najważniejsze jest to, że zachowujemy prawa do produkcji i dystrybucji Athora. Będziemy mogli go oferować na innych rynkach" - powiedział wiceprezes Michał Sebastian.

CM International to polski producent nowej generacji urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2019 r.

(ISBnews)