Wizz Air uruchomi loty z Katowic do Palmy i z Gdańska do Skelleftea od czerwca



Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Wizz Air doda dwie trasy do siatki połączeń z Polski: połączenia między Katowicami i Palmą na Majorce (Hiszpania), a także między Gdańskiem i Skellefteå (Szwecja), podał przewoźnik. Loty rozpoczną się 3 i 4 czerwca 2020 r.

"Z radością ogłaszamy dwie nowe trasy z Gdańska i Katowic. Stale monitorujemy trendy w turystyce i podróżowaniu, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów zapewniając im niskie ceny i świetną obsługę. Dzięki ogłoszonym dzisiaj kierunkom - Skellefteå i Palmie - nasza oferta dla podróżujących z Polski liczy już 80 kierunków i 186 tras do 28 krajów. Wizz Air z zaangażowaniem działa w Polsce, oferując możliwie najniższe ceny zawsze w połączeniu z doskonałą jakością obsługi na pokładzie" - powiedziała manager ds. komunikacji korporacyjnej Paulina Gosk, cytowana w komunikacie.

Skellefteå to miasto w północnej Szwecji, stanowiące "bramę do Laponii". Natomiast Palma jest stolicą Balearów i miejscem wypadowym do odkrywania Majorki, przypomniano.

Wizz Air jest największą niskokosztową linią lotniczą w Europie Środkowo-Wschodniej, jej flota składa się z ok. 120 samolotów typu Airbus A320 i A321 latających z 25 baz na ponad 700 trasach łączących ponad 150 lokalizacji w 45 krajach.

(ISBnews)