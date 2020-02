Tego dnia Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała o 394 nowych przypadkach infekcji wirusem Covid-19, co jest najlepszym bilansem od 23 stycznia.

„Ten trend to dobra wiadomość, ale nie czas na samozadowolenie” - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferencji prasowej w Genewie. Zauważył również, że liczba zakażeń koronawirusem w innych krajach jest bardzo mała w porównaniu z Chinami, ale podkreślił, że "to może nie trwać zbyt długo".

Do tej pory koronawirusa wywołującego śmiertelnie niebezpieczne zapalenie płuc stwierdzono, poza Chinami, w 25 krajach, w których liczba zakażonych wynosi 1076.

WHO szczególnie zwraca uwagę na doniesienia z Korei Południowej, gdzie w czwartek poinformowano o 53 nowych przypadkach zakażenia oraz o pierwszym zgonie w tym kraju, spowodowanym koronawirusem. W większości nowo zdiagnozowanych przypadków pacjenci nie byli ostatnio w Chinach, skąd rozprzestrzenia się epidemia, ani w krajach Azji Południowo-Wschodniej.

Dyrektor WHO ds. informacji o zagrożeniach zdrowotnych i oceny ryzyka Oliver Morgan powiedział, że liczba ta wydaje się dość wysoka, ale "nie oznacza żadnej szczególnej zmiany w globalnej epidemiologii".

Tedros zapewnił także, iż chińscy naukowcy testują dwa leki przeciwko nowemu koronawirusowi, a wstępne wyniki badań klinicznych są spodziewane za trzy tygodnie. Wyjaśnił, że w testach wykorzystywany jest lek o nazwie kaletra, złożony z kombinacji leków przeciwwirusowych lopinawiru i rytonawiru, stosowany w terapii zakażeń wirusem HIV.

Do północy ze środy na czwartek w całych Chinach kontynentalnych potwierdzono łącznie ponad 74,5 tys. infekcji, z czego 2118 osób zmarło, a ponad 16 tys. wyzdrowiało i wyszło już ze szpitali. Większość zakażeń i zgonów stwierdzono w prowincji Hubei. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotychczas 11 zgonów związanych z wirusem: trzy w Japonii, po dwa w Iranie i Hongkongu oraz po jednym we Francji, w Korei Płd., na Filipinach i na Tajwanie. (PAP)