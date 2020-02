Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza JSW Innowacje - spółki zależnej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) - przyjęła rezygnację Jarosława Mrozka z funkcji prezesa i oddelegowała Leszka Hodernego ze składu RN do pełnienia funkcji prezesa, podała spółka.



"Z powodu utraty zaufania z funkcji wiceprezesów zarządu rada odwołała również panią Agnieszkę Hankus Kubicę i pana Jacka Srokowskiego" - czytamy w komunikacie.



Do pełnienia funkcji wiceprezesa oddelegowany został Adam Oleś. Zarówno on, jak i Leszek Hoderny będą pełnić swoje funkcje do czasu wyłonienia nowego składu zarządu JSW Innowacje.



Funkcję przewodniczącego rady nadzorczej będzie sprawował Robert Sołek, podano także.



Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.



(ISBnews)